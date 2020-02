Autokonzern GM startet Produktion in China am 15. Februar

Der US-Autohersteller GM startet angesichts die Coronavirus-Epidemie in China neu durch. Am Montag sollte die Produktion in China ab dem 15. Februar wieder aufgenommen werden. Der US-Autohersteller plant einen gestaffelten Start der werkübergreifenden Produktion mit lokalen Partnern in den nächsten beiden Wochen, sagte eine Unternehmenssprecherin zur Nachrichtenagentur Reuters.