Mercedes-Chef Källenius: "Bringen 40 neue Modelle bis Ende 2027"

140 Jahre ist Mercedes heuer alt geworden, aber zum Feiern gab es schon einmal mehr. Konzernchef Ola Källenius musste im Vorjahr starke Rückgänge bei Umsatz, Gewinn, Rendite und Absatz hinnehmen. Vor allem im wichtigsten Markt China.

Bei der Pekinger Automesse sagte der gebürtige Schwede im Rahmen eines Journalisten-Roundtables, bei dem auch der KURIER dabei war, über...

...den Automarkt China:

Wir bringen bis Ende 2027 40 neue Modelle auf den Markt, viele davon sind auf China ausgerichtet. Das ist das größte Wachstumsprogramm seit Bestehen von Mercedes. Trotz des schwierigen Umfelds steigern wir hier unsere Investitionen, auch in Forschung und Entwicklung.

Junge chinesische Kunden sind experimentierfreudiger und wechselbereiter, auch was chinesische Marken betrifft. Darauf zu hoffen, dass der Wettbewerbsdruck in China sinkt, wäre falsch. Wir haben nicht vor dem Wettbewerb Angst, aber Respekt. Man darf sich nicht von den Rezepten anderer verrückt machen lassen, sondern muss einen eigenen Plan haben. Wir wollen keine Marktanteile über niedrigere Preise kaufen.