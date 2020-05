Autohandel von Absatzkrise kaum betroffen

Italien minus 20 Prozent, Portugal minus 37 Prozent, Griechenland mehr als minus 40 Prozent. So dramatisch sind die Pkw-Neuzulassungen in den EU-Krisenländern im Vorjahr eingebrochen. In Österreich hingegen betrug das Minus nur 5,7 Prozent, ausgehend vom Rekordjahr 2011. Den Rückgang auf die zweitbesten Verkaufszahlen aller Zeiten kommentierte Burkhard Ernst, Obmann des Fahrzeughandels, mit „Jammern auf hohem Niveau, es ist ein schönes Ergebnis“. Für heuer rechnet er mit 310.000 bis 320.000 Neuzulassungen.

Dennoch relativierte Ernst anlässlich der heutigen Eröffnung der Vienna Autoshow die Zahlen. Denn die Kurzzulassungen werden von einigen Marken wie Hyundai, Ford oder Fiat stark genutzt, um die Verkaufszahlen nach oben zu treiben. Die Autos werden nach Abmeldung als Gebrauchtwagen verkauft oder ins Ausland gebracht. Unterm Strich stiegen die Tageszulassungen von 22.100 auf 25.800 Pkw. Ernst forderte die eigene Branche zu mehr Ehrlichkeit auf.