Autobranche: Talsohle in Europa könnte erreicht sein

Nach einem desaströsen ersten Halbjahr bei den Pkw-Verkäufen in der EU gibt es erste Hoffnung auf Besserung der Lage. So stiegen die Neuzulassungen in Frankreich im Juli erstmals seit fast zwei Jahren mit plus 0,9 Prozent wieder leicht an. In Spanien konnten sogar um 15 Prozent mehr Autos abgesetzt werden als im Vorjahresmonat, allerdings auch dank staatlicher Beihilfen.

Doch Experten warnen vor verfrühter Freude. „Der Sinkflug wird ja nur ein bisschen flacher“, sagt Stefan Bratzel, Leiter des deutschen Center of Automotive Management. „2014 wird der Krisenumschwung nicht kommen.“ Eine Wende sei eher ein Thema für das Jahr 2020. Gleicher Meinung ist Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg. „Vor dem Jahr 2020 wird sich Europa nicht auf sein altes Niveau bewegen.“ Aus der großen Hoffnung für das zweite Halbjahr werde nichts. „Die Lage bleibt angespannt und sehr ernst.“ Produktionskürzungen und Kurzarbeit seien eher die Themen. 15.000 der 750.000 Jobs in der deutschen Autobranche würden bis 2015 wegfallen.