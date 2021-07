Auto-Experte: "Die Motorsteuer ist in Österreich zu hoch"

In den 28 Mitgliedsländern der Europäischen Union ( EU) gibt es insgesamt 159 Steuern auf Fahrzeuge, die Mineralölsteuer ist dabei eingerechnet. Am meisten zahlt ein Besitzer eines Golf Diesel, Ford Fiesta oder Nissan Qashqai in Dänemark, nämlich im Schnitt 41.384 Euro. In Dänemark beträgt die Normverbrauchsabgabe (NoVA) nämlich 110 Prozent des Anschaffungspreises. Am günstigsten ist der jährliche Betrieb eines Autos in Estland (7790 Euro), es belegt Rang 28. Österreich liegt in diesem umgekehrten Ranking auf dem schlechten achten Platz. Hierzulande muss ein Autobesitzer jährlich 13.340 Euro in die Hand nehmen, um von A nach B zu kommen. Das sind 660 Euro mehr als im EU-Durchschnitt. In Deutschland muss ein Autofahrer nur 10.787 Euro berappen.