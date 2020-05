Ausweispflicht beim Hauskauf

Mit 1. Dezember ist das neue Energieausweis-Gesetz in Kraft getreten. Der Energieausweis schaut aus wie ein Kühlschrankpickerl, ist dem Typenschein eines Autos vergleichbar und gibt Auskunft über die Energiekennzahl einer Immobilie. Ablesen kann man vom Energieausweis etwa den zu erwartenden Heizenergiebedarf.

Dass Verkäufer oder Vermietern dem Käufer oder Mieter einen Energieausweis vorlegen müssen, galt schon seit 2009. Neu ist, dass Verstöße durch Verwaltungsstrafen von bis zu 1450 Euro belegt werden.

Ebenfalls neu ist die Verpflichtung, in Inseraten den Heizwärmebedarf (HWB) anzugeben, ähnlich der Gehaltshöhe in Jobinseraten. Wer also in Zeitungen oder im Internet Wohnungen und Häuser zum Kauf oder zur Vermietung anbietet, muss auch den Heizwärmebedarf und wenn vorhanden auch den Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) angeben. Diese Informationspflicht trifft sowohl Verkäufer als auch Vermieter und Makler. „Ein Immobilienmakler ist nur dann entschuldigt, wenn er seinen Auftraggeber über die Informationspflicht aufklärt und ihn zur Bekanntgabe der Energiekennwerte aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser aber nicht nachgekommen ist“, erklärt Anton Holzapfel, Geschäftsführer des Österreichischen Verbandes der Immobilientreuhänder.