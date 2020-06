Auswege aus der Spritkosten-Falle

Im August des Vorjahres ging der Spritpreisrechner der E-Control online. Der große Ansturm in den ersten Tagen brachte das System zum Absturz. Mittlerweile hat sich der Andrang laut Projektleiter Johannes Mayer bei 25.000 bis 30.000 Zugriffen am Tag eingependelt. "Rund 4000 davon werden über das Handy getätigt."

Denn für die internetfähigen Smartphones hat die E-Control auch eine sogenannte Web-App eingerichtet. Wer mit seinem Handy die Adresse www.spritpreisrechner.at aufruft, landet automatisch bei der mobilen Version. Diese bietet zusätzliche Möglichkeiten. So etwa muss keine Adresse mehr eingegeben werden, da via GPS die Position des Handys geortet und in Folge die fünf günstigsten Tankstellen in der Nähe angezeigt werden. Eine Routenfunktion stellt den Weg zur gewünschten Tankstelle dar.