Austro-Fintech will "Amazon fresh" Europas bieten

Sie gehen zu Spar, Billa oder Hofer. Scannen die Waren in ihrem Einkaufswagerl via Handyapp. Und bezahlen über diese App auch gleich – über Ihre eigene Hausbank. Dieses Zukunftsszenario zeichnet das österreichische Fintech Bluecode. Dieser Anbieter einer Smartphone-Bezahllösung will das technische Grundgerüst für den Zahlungsvorgang im Hintergrund für eine solche Plattform anbieten.

Ein System, das dem von Amazon fresh nicht unähnlich ist. Auch hier kann im Shop Ware gescannt und am Handy bezahlt werden. Die europäische Lösung soll daher eine Kollaboration von Banken und Händlern sein, so die Bluecode-Vision. Schwierig ist das, weil da alle Player zusammenarbeiten müssen, die ja Mitbewerber sind, sagt Bluecode-CEO Christian Pirkner.

Vor hat Bluecode das ja schon länger. Dahinter steckt der Wunsch nach einer unabhängigen, europäischen Lösung für Zahlungsvorgänge fern von Apple- oder Google- Pay. Die Corona-Krise könnte dem jetzt in die Hände spielen – das kontaktlose Bezahlen hat jetzt ja zugenommen, wie auch eine aktuelle Studie der Boston Consulting Group zeigt.