Austro Control: Chef des Aufsichtsrates tritt zurück

In der Austro Control ist das Betriebsklima schon länger alles andere als harmonisch. Jetzt sorgt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, der Anwalt Werner Walch, für eine Überraschung. Er kündigte an, mit Stichtag 31. Dezember 2019 sein Mandat zurückzulegen. Der Jurist gilt als FPÖ-nahe und kam schon unter der ersten schwarz-blauen Regierung in den Aufsichtsrat. Unter Norbert Hofer, heute FPÖ-Chef, stieg Walch im Vorjahr zum Vorsitzenden auf.