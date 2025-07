Private Investoren: 225 Millionen Euro für österreichische Start-ups und KMU

Private österreichische Investoren wollen heuer insgesamt 225 Mio. Euro und damit rund 10 Prozent mehr als 2024 im Land investieren. Das geht aus dem Austrian Investing Report 2025 des Investorennetzwerkes invest. austria hervor, für den 165 heimische Business Angel und institutionelle Investoren befragt wurden. Ein Gutteil davon soll in Start-ups in der Früh- und Wachstumsphase sowie in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fließen, hieß es am Montag bei der Präsentation der Zahlen.