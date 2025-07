Investoren ziehen ab: Heimische Start-ups sitzen auf dem Trockenen

Vor allem die Frühphasenfinanzierung, traditionell eine Stärke des österreichischen Ökosystems, verzeichnete einen starken Einbruch: Finanzierungsrunden unter einer Million Euro gingen von 41 auf 33 um 20 Prozent und damit deutlich zurück.

Wirtschaftsflaute als Standortvorteil

Einen Hauptgrund für die rückläufigen Gelder sieht Haas in der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage in Österreich, die sich zunehmend als Standortnachteil auswirkt. „Während viele europäische Länder nach dem globalen Einbruch in der Start-up-Finanzierung im Jahr 2023 bereits wieder auf Erholungskurs sind, bleibt Österreich weiter auf Talfahrt“, so Haas. Internationale Investoren würden Länder ohne klare Wachstumsstory derzeit meiden“. Wenn überhaupt, werde dort investiert, wo das Risiko kalkulierbar sei. Weiters würden Investoren das Geld benötigen, um bei bestehenden Portfolios nachzuschießen.

Wenn Geld in innovative Gründungen fließt, dann am ehesten noch beim Thema künstliche Intelligenz (KI). Fast jede vierte Finanzierungsrunde (24 Prozent) betraf im ersten Halbjahr ein Start-up mit klarem KI-Schwerpunkt – insgesamt wurden 17 Runden in diesem Bereich registriert. Auch beim Kapital zeigt sich eine starke Präsenz: 42 Millionen Euro und damit 38 Prozent des gesamten Risikokapitals flossen an KI-Start-ups.