Austrian Airlines baut Premium Economy Class aus

Die Austrian Airlines (AUA) baut das Sitzangebot auf der Langstrecke im Frühjahr 2023 um. Die Zahl der Plätze in der gehobenen Economy-Klasse wird in den sechs größten Flugzeugen der Flotte (Boeing B 777) von derzeit jeweils 24 auf 40 erweitert, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab.

Mehrgängiges Menü

Parallel dazu werde bei dem Flugzeugtyp auch das Angebot in der herkömmlichen Economy Class um elf Plätze pro Flieger vergrößert.

Neben den bequemeren Sitzen bekommen Fluggäste in der Kategorie "Premium Economy" ein mehrgängiges Do&Co-Menü an Bord. Weiters können sie zwei Gepäckstücke mit jeweils bis zu 23 Kilogramm kostenlos einchecken.