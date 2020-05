Australier fliegen auf Flughafen-Wien-Aktien

IFM muss aus dem sogenannten Streubesitz (50 Prozent) kaufen. Und dieser besteht nicht nur aus Kleinaktionären. Der Finanzinvestor Silchester International ist seit 2009 beim Vienna International Airport an Bord und hält derzeit mehr als zehn Prozent. Dazu kommen zwei weitere institutionelle Anleger: Franklin Resources ( Franklin Templeton) und Lazard Asset Management sind seit 2011 Co-Eigentümer des Airports. Franklin hält derzeit noch 4,77 Prozent, Lazard 3,98 Prozent.

Es hätte Fantasie, so Experten, wenn die Australier diese Fonds ablösen würden. Denn: Damit könnten sie auf einen Schlag an die 20 Prozent der Aktien schlucken. Und da IFM seit Monaten an diesen Plänen feilt, liegt es nahe, dass man diese Fonds abgeklappert hat. Dass mit anderen Fonds, die Anteile halten, gesprochen worden sei, deutete Kerschl an.

Fakt ist: Das IFM-Übernahmeangebot gilt nur dann, wenn eine 20-Prozent-Anteilsschwelle überschritten werden kann. Ansonsten wird das Angebot zurückgezogen.