Außenhandelsdefizit im April auf 2,15 Mrd. Euro angewachsen

Der internationale Warenaustausch Österreichs hat sich im April spürbar intensiviert. Vor allem der Import von Brennstoffen und Energie sei weiterhin stark gestiegen, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Unter dem Strich steht vorläufigen Daten zufolge ein Außenhandelsdefizit von 2,15 Mrd. Euro. Der Wert der Importe legte gegenüber dem Vorjahresmonat weitaus massiver zu (plus 15 Prozent auf 17,4 Mrd. Euro) als jener der Exporte (plus 9,3 Prozent auf 15,25 Mrd. Euro).