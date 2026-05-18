Das Jahr 2025 war von Donald Trumps Handelspolitik und den hohen US-Importzöllen geprägt. In diesem Jahr steht die Nahost-Krise im Mittelpunkt und mit ihr ein regelrechter Energiepreisschock, der sogar noch teurer werden könnte, je länger die Straße von Hormus blockiert bleibt. Freilich befeuert dieser Umstand schon jetzt die Inflation. Und das könnte über mögliche Zweitrundeneffekte – wie steigende Lohnabschlüsse – Österreichs Wettbewerbsfähigkeit neuerlich stark unter Druck bringen. Das neue Jahresgutachten der Forschungskooperation FIW von WIFO, IHS, wiiw und den Universitäten Wien, Linz sowie WU Wien spricht diese und andere Probleme ganz offen an. Ein zentraler Punkt lautet: Österreichs Exporte waren 2025 wegen der schwachen Nachfrage aus wichtigen Absatzmärkten wie Deutschland nominell (0,5 Prozent) und real (1,1 Prozent) rückläufig. Die Importe entwickelten sich im Gegensatz dazu deutlich dynamischer – vor allem aus der Schweiz und China – und stiegen real um 4,8 Prozent.

Das hat zur Folge, dass sich Österreichs Handelsbilanz in nur einem Jahr um mehr als acht Milliarden verschlechterte und nun ein Defizit von 6,6 Milliarden Euro aufweist. Und die Situation dürfte so bald nicht wesentlich besser werden, folgt man den Erkenntnissen der Studienautoren. Insbesondere rücken heuer die „europäischen und österreichischen Verwundbarkeiten“ im Energie-und Rohstoffbereich in den Fokus, sagt WIFO-Experte Harald Oberhofer.