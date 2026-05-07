EU-Handelsabkommen mit den USA: Noch "ein weiter Weg"

Bei den Verhandlungen über die Gesetzgebung zum EU-US-Handelsabkommen gibt es nach den Worten des Vorsitzenden des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, Fortschritte. Es sei jedoch noch "ein weiter Weg", erklärte Lange am Mittwoch. Eine zweite Gesprächsrunde mit den EU-Regierungen habe die Differenzen bei Teilen der geplanten Regeln verringert, etwa bei einem Schutzmechanismus und den Bestimmungen zur Überprüfung des Abkommens.

Handelsabkommen mit USA: "Sind entschlossender denn je"

Das nächste Treffen der Unterhändler sei für den 19. Mai in Straßburg geplant, teilte das Europäische Parlament mit. "Wir sind entschlossener denn je, das Mandat des Parlaments voranzubringen und zu verteidigen, um zusätzliche Garantien zu schaffen, die den Bürgern und Unternehmen in der EU und den USA zugutekommen", sagte Lange.