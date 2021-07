Ausflugslokal Sophienalpe wird fortgeführt

Die Allmayer & Co KG, die Betreiberin des beliebten Ausflugsziels Hotel-Restaurant Sophienalpe im Norden des Wienerwalds, ist vergangene Woche in die Pleite geschlittert. Laut Insolvenzantrag sollte das Traditionslokal eigentlich geschlossen werden. Inhaber Josef Allmayer wird den Gastro-Betrieb nicht fortführen und möchte in Pension gehen. Doch es wird an einer Alternative gebastelt.

Masseverwalter Stephan Riel, der sich nicht nur als Insolvenzverwalter des Baukonzerns Alpine einen Namen gemacht hat, gibt das Juwel aus dem 19. Jahrhundert nicht so schnell auf. Er will das von der Familie Allmayer seit 1957 geführte Hotel-Restaurant als lebendes Unternehmen erhalten.

"Ich werde das Unternehmen auf jedem Fall weiter führen, weil es ein Wahnsinn wäre, es jetzt zuzusperren und in eine Ruine zu verwandeln", sagt Stephan Riel im Gespräch mit dem KURIER. "Es sollte von der Jahreszeit her möglich sein, es fortzuführen. Mittelfristig muss ich den Betrieb verwerten, man wird einen Käufer finden müssen." Riel sucht nun einen Interessenten, der eine Idee hat, was man aus dem schönen, aber in die Jahre gekommenen Hotel-Restaurant machen könnte.