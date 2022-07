Ausfallrate heimischer Unternehmen nähert sich Normalniveau an

Allerdings sind mittlerweile neue wirtschaftliche Gewitterwolken aufgezogen. Es herrschen Unsicherheit wegen des Unkrainekriegs und der Energieversorgung. Lieferengpässe, ein Arbeitskräftemangel, galoppierende Teuerung, Sorge vor weiteren pandemischen Problemen sowie Long-Covid-Fällen und eine Zinserhöhung stehen an. "Diese Wolken dürften sich in einem erneuten deutlichen Konjunkturrückgang bemerkbar machen und künftige Ausfallraten wieder stark ansteigen lassen", so die Creditreform.