Aus für heimische Frachtschiffer

Hengster aber will dem Treiben der EDDSG nicht länger zusehen. Er will nicht nur die österreichischen, sondern auch die deutschen Behörden aufrütteln. Immerhin fahren Schiffe der EDDSG unter deutscher Flagge. Und für die österreichischen Kapitäne und Matrosen zieht die Gewerkschaft vor das Arbeitsgericht. Die EDDSG wird auf Auszahlung aller Ansprüche der Arbeitnehmer geklagt: Als das Unternehmen vor mehr als einem Jahr knapp vor der Insolvenz stand, haben die Mitarbeiter auf Gehaltsbestandteile in der Höhe von durchschnittlich zehn Monatsgehältern verzichtet. Im Gegenzug hat die Firma einen Vertrag mit einem Kündigungsverzicht bis Ende 2012 an die Mitarbeiter gegeben. Der neue Eigentümer habe sich nicht an diesen Vertrag gehalten, daher werde die Auszahlung eingeklagt, erklärt Hengster.

Die EDDSG will diese gerichtlichen Auseinandersetzungen offenbar vermeiden. Um die Kündigungen problemlos durchzubringen, versuchte sie den Betriebsrat umzustimmen, so Hengster. Eine Zahlung von mehr als 400.000 Euro auf ein Treuhandkonto haben sie laut Hengster angeboten. Der Betriebsrat lehnte das Offert ab.

Jetzt fahre die EDDSG eine neue Strategie, um die Zahlungen an die österreichischen Mitarbeiter zu unterbinden. „Sie hat die Firma, bei der die Kapitäne und Matrosen beschäftigt waren, einfach liquidiert und die Geschäftstätigkeit im Konzern nach Ungarn verlagert“, erläutert Hengster.