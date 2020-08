Aus für AMS-Algorithmus erfreut Grüne und FPÖ

Die Entscheidung der Datenschutzbehörde (DSB), den umstrittenen AMS-Algorithmus zur Einstufung der Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen zu untersagen, sorgt für erste politische Reaktionen. Die Grünen zeigen sich höchst erfreut: "Wir Grüne standen dem AMS-Algorithmus immer skeptisch gegenüber und sehen uns in dieser Kritik auch bestätigt", heißt es in einer Aussendung.

Zugleich wird - wohl im Hinblick auf Koalitionspartner ÖVP - betont, dass sich die Partei nicht "grundsätzlich gegen den unterstützenden Einsatz von Algorithmen" verwehre. Dabei müsste aber die Menschenwürde gewahrt werden, der Prozesse transparent verlaufen und bestehende Diskriminierungen nicht auch noch verfestigt werden, stellt Markus Koza, Sozialsprecher der Grünen, klar. Das zuständige Arbeitsministerium will vorerst die Bescheidprüfung durch das AMS abwarten.

Wie berichtet, darf das AMS das so genannte Arbeitsmarktchanchen-Assistenzsystem (AMAS) nicht wie geplant am 1. Jänner 2021 flächendeckend einführen. Der DSB fehlen ausreichende gesetzliche Grundlagen für das Projekt und sie vermisst eine Datenschutz-Folgenabschätzung. Das AMS wollte mit der automatisierten Einteilung von arbeitslosen Menschen in drei Kategorien mit hohen, mittleren und niedrigen Arbeitsmarktchancen via Computer-Algorithmus die Vergabe von Fördermaßnahmen effizienter machen.