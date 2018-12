Aufstand der Zinshaus-Besitzer: Republik wird wegen Richtwert-Zins geklagt

Die Eigentümer Wiener Gründerzeithäuser gehen erneut auf die Barrikaden. Nach erfolglosen Klagen gegen das Richtwert-Mietsystem vor dem Verfassungsgerichtshof, werden nun mehrere Zinshaus-Besitzer im Jänner 2019 eine Staatshaftungsklage wegen Diskriminierung einbringen. Diese wird beim Verfassungsgerichtshof eingebracht, muss aber direkt dem Bundeskanzler zugestellt werden.

Stein des Anstoßes sind die deutlichen Unterschiede bei den Richtwert-Mieten. Diese Zins-Höchstgrenze gilt für klassische Altbauten und ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. „In der Steiermark können sie 40 Prozent mehr pro Quadratmeter verlangen als in Wien“, wettert Kaspar Erath vom Verein Wiener Gründerzeithäuser. In Wien beträgt der Richtwert nämlich nur 5,58 Euro, in der Steiermark 7,70 Euro pro Quadratmeter.