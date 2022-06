Aufsichtsrats-Chef der Staatsholding ÖBAG geht

Mit Günther Ofner, 65, rückt ein heimischer Top-Manager an die Spitze der ÖBAG. Der gebürtige Burgenländer ist fachlich breit aufgestellt und seit 30 Jahren in Vorstandsfunktionen. Er hat Erfahrung sowohl mit börsenotierten Unternehmen als auch in Firmen, die nicht an der Börse sind. Der bestens vernetzte Ofner soll eine stärkere Brücke zu Industrie und Wirtschaft bauen, heißt es in Aufsichtsratskreisen. Er sitzt auch im Bundesvorstand der Industriellenvereinigung.

Ofner hat viel Expertise in den Bereichen Energie, Telekom, Immobilien, Logistik, Infrastruktur und Finanzen. Er begann seine Karriere in der Versicherungswirtschaft bei der Voksfürsorge Jupiter und wechselte in die Energiewirtschaft. Zuerst beim Verbund, dann bei der burgenländischen Bewag. Nach einem Intermezzo in der Telekom-Industrie (UTA Telekom AG) ging Ofner für die börsenotierte EVN nach Mazedonien und leitete den M&A-Bereich. Seit 2011 ist er Vorstand der Flughafen Wien AG, wo er es mit seinem Vorstandskollegen Julian Jäger geschafft hat, nach dem Skylink-Skandal und heftigen Turbulenzen Ruhe in das Unternehmen zu bringen.

Ofner gilt auch als erfahrener Aufsichtsrat. Er ist Chef des Aufsichtsrates der niederösterreichischen Hypo, Vize-Vorsitzender der Flugsicherung Austro Control und des Vereins der Wiener Städtischen sowie des Wirtschaftsrates der Statistik Österreich (dort fungiert Kern als Vorsitzender). Gut möglich, dass Ofner jetzt aus Kapazitätsgründen das eine oder andere seiner Aufsichtsratsmandate abgibt.

Politisch gilt der Vielarbeiter Ofner als ÖVP-Urgestein mit starker Verankerung in Niederösterreich. Neben seiner Manager-Funktionen war er elf Jahre lang Geschäftsführer des ÖVP-nahen Friedrich Funder Instituts für Journalistenausbildung und Medienforschung und von 1984 bis 1992 stv. Direktor der Politischen Akademie.

Die anderen ÖBAG-Kapitalvertreter haben übrigens nicht vor, wird kolportiert, ihre Aufsichtsrats-Mandate zurückzulegen. Im Gremium sind Ex-Hofer-Chef Günther Helm, die Industrie-Managerin Iris Ortner, CEO der IGO-Industries, der Wärmepumpen-Erzeuger Karl Ochsner, die Ex-Bankerin Susanne Höllinger und die Anwältin Caroline Toifl.