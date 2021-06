Aufsichtsräte: Schlecht bezahlt und schlecht qualifiziert

"Für diese Vergütung hebt ein internationaler Experte nicht einmal den Telefonhörer ab", sagt Kickinger. Zum Vergleich: In Deutschland kassiert der AR-Chef einer Börsenfirma etwa 250.000 Euro. So geht Kickinger davon aus, dass auch hierzulande künftig das Entgelt schrittweise angehoben wird.

Junghans und Kickinger sind sich darüber auch einig, dass das AR-Mandat als Nebenjob über kurz oder lang ein Auslaufmodell ist. Der Grund: Die wirtschaftlichen Herausforderungen für Unternehmen werden immer komplexer. "Der Berufsaufsichtsrat steht vor der Tür", sagt B&C-Manager Junghans voraus. Vor allem kompetente Techniker würden diese Gremien dringend benötigen ebenso wie mehr Mitglieder mit "unternehmerischem Denken" und speziellem Markt-Know-how. Die aktuelle Studie ist der beste Beleg dafür: Mehr als 50 Prozent der befragten Aufsichtsräte gaben an, dass ihren AR-Kollegen die entsprechende Qualifikation für den Job fehle. Aber von einer gesetzlichen Prüfung für Aufsichtsräte , was die Hälfte der Befragten fordert, hält Kickinger "absolut nichts". "Es gibt drei, vier exzellente Lehrgänge, etwa an der Wirtschaftsuni", sagt sie. "Es ist aber höchste Zeit, den Grundstein für eine Regulierung der Qualifikation zu legen."