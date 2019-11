Aufschrei in der Industrie wegen neuer Klimapläne der EU

Europa müsse sich auch sehr dafür einsetzen, dass endlich weltweit die gleichen Regeln gelten, so Schwarzer. "Die EU sollte ihre rein auf den Binnenmarkt bezogenen Reduktionsziele aufgeben", heißt es in dem gemeinsamen WKÖ-DIHK-Dokument für Gespräche mit EU-Abgeordneten. "Klimaschutz, der auf den europäischen Kontinent beschränkt wird, hilft nicht, die Erderwärmung zu bekämpfen."

Große Nervosität

Es herrscht große Nervosität und Unsicherheit in der Industrie zu den neuen Plänen. Dies auch, weil die Vorhaben erst offiziell präsentiert werden und somit noch besonders viele Unklarheiten herrschen.

Im Lichte des 40-Prozent-Ziels für 2030, bei dem sich viele Staaten wie Österreich jetzt bereits schwertun, dieses auch tatsächlich zu erreichen, sagte Schwarzer, dass dieser Einsparungswert im Zuge des Green Deals auf 50 bis 55 Prozent gesteigert werden könnte. "Jede Reduktion ist wünschenswert. Sie muss aber machbar, finanzierbar und verkraftbar sein."

Das Thema der WKÖ sei, wie die Industrie hier mitkommen könne. Dazu liefen derzeit viele Gespräche mit "Entscheidungsaufbereitern" in der EU-Kommission. Man mache sich Sorgen, so Schwarzer. "Es gibt einen Aufschrei in der Industrie."