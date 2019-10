Heimische Bahn-Industrie im Rückwärtsgang

Vielmehr sei es die chinesische Bahnindustrie, die durch eine Innovations- und Exportinitiative immer mehr aufhole. „Seit 2013 versuchen die Chinesen den europäischen Markt zu erschließen“, sagt Helmenstein. Sie greifen nicht nur nach Aufträgen, sondern auch nach Unternehmen, wie jüngst die Übernahme des Lokomotiven-Geschäfts des deutschen Verkehrstechnikkonzerns Vossloh durch die chinesische Staatsbahn CRRC zeige.

Dass die Konkurrenz aus China in Europa immer stärker wird, hat sich die EU zu einem großen Teil selbst zuzuschreiben. In den vergangenen zehn bis zwanzig Jahren hat man es unterlassen, auf gleiche Marktbedingungen zu achten, so Helmenstein. Diese bestehen bis heute nicht. Für europäische Unternehmen gibt es Eintrittshürden auf dem chinesischen Markt, umgekehrt ist der europäische Markt offen.

China wurde als Entwicklungsland betrachtet, weshalb man auf die Durchsetzung von Chancengleichheit verzichtet hat, erklärt Helmenstein. Um reinen Altruismus habe es sich dabei aber nicht gehandelt. „Hätte man die Gleichheit mit mehr Verve verfolgt, hätte man bei dem einen oder anderen Projekt in China nicht Teil genommen.“ Heute befinde sich China jedoch in einer viel stärkeren Position, weshalb die EU dringend Chancengleichheit einfordern müsse. Denn China würde es nicht dabei belassen, nur in den Eisenbahnsektor zu drängen. Als nächstes seien der Auto- und der Luftfahrtbereich an der Reihe.