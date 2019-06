Aufregung um Arbeitsbedingungen bei Amazon: Erste Erfolge

Reichster Mann der Welt

Amazon hatte darauf in einer schriftlichen Stellungnahme reagiert. "Wir denken nicht, dass die Vorwürfe die Wirklichkeit in unseren Gebäuden widerspiegeln", hieß es am Mittwoch zur APA.

Amazon-Chef Jeff Bezos gilt als der reichste Mann der Welt. Das US-Magazin " Forbes" bezifferte zuletzt das Vermögen des 55-Jährigen auf 131 Mrd. Dollar (rund 116 Mrd. Euro). Dies seien nochmals 19 Mrd. Euro mehr als ein Jahr zuvor.