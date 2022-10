Aufgedeckt: Lebensmittel-Großpackungen nicht immer billiger

Auf Grundpreis achten

In vielen Fällen sei der Kilopreis eines Produktes bei größeren Gebinden aber billiger als bei kleineren Packungen, muss auch foodwatch anerkennen. Es zahle sich daher aus, auf den Grundpreis eines Lebensmittels zu achten. Dieser muss in Euro bezogen auf 100g bzw. 100 ml oder auf 1 kg bzw. 1 Liter am Regal angegeben werden. Erschwerend für Konsumenten sei allerdings, dass die große Version eines Produktes und die kleine Version nicht immer nebeneinander im Regal stehen.

Die Lebensmittel-Hersteller begründen den höheren Preis zumeist mit höheren Verpackungspreisen bei größeren Gebinden.

Die Vergleichsliste der sechs untersuchten Produkte, die bei Billa plus, Interspar, Lidl und Hofer eingekauft wurden, finden Sie hier