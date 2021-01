Auf Schwarzer Liste der USA gelandet: Chinesischer Konzern Xiaomi wehrt sich

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi wehrt sich in den USA dagegen, dort kürzlich wegen angeblicher militärischer Verbindungen auf eine Schwarze Liste des US-Verteidigungsministeriums gesetzt worden zu sein. Diese Entscheidung sei "sachlich falsch" und ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren werde "vorenthalten". Nun hat die Firma beim United States District Court for the District of Columbia ein Verfahren gegen das US-Verteidigungs- und Finanzministerium eingereicht.

"Im Hinblick auf den Schutz der Interessen der weltweiten Nutzer, Partner, Mitarbeiter und Aktionäre der Gesellschaft hat das Unternehmen die Gerichte ersucht, die Entscheidung für rechtswidrig zu erklären und aufzuheben", teilte das chinesische Unternehmen am Sonntag mit.