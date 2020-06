Auf geht’s zum Klimaretten – im Privatjet

Ironie am Rande: Das WEF will "den Zustand der Welt verbessern" – so lautet das deklarierte Ziel. Das 1971 vom deutschen Wirtschaftsprofessor Klaus Schwab (75) gegründete Treffen hat sich zum wichtigsten Branchenmeeting gemausert, wo Spitzenmanager Geschäfte anbahnen oder Politiker informell diskutieren. Mittlerweile finden das ganze Jahr über weltweit WEF-Events statt. Was sich dabei kaum geändert hat, ist jedoch das Publikum. Allen Bestrebungen zum Trotz, das WEF weiblicher zu machen, bleiben Anzugträger unter sich: 83 Prozent sind Männer. Die jüngsten Teilnehmer sind 22 Jahre alt, der älteste ist stolze 91.

Insgesamt 4500 Angehörige der Schweizer Armee sorgen für Sicherheit. Heuer sind 40 Staats- und Regierungschefs, 260 Minister und 1500 Firmenbosse angemeldet, so viele wie nie. Österreich ist durch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner vertreten. Erwartet werden auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande. Regierungschef Li Keqiang führt die ranghöchste China-Delegation seit 2009 an. Italiens Premier Matteo Renzi hatte am Mittwoch sein Forum: "Alle wollen wachsen, nur Europa spricht vom Sparen." Staatsanleihenkäufe durch die EZB wären ein "richtiges Zeichen". Für Aufsehen sorgte der ukrainische Premier Petro Poroschenko: Er hielt ein durchlöchertes Stück Blech hoch – angeblich ein ziviler Bus, der von einer russischen Rakete abgeschossen wurde. Wegen der Eskalation in der Ostukraine reiste Poroschenko vorzeitig ab.

