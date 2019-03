ÖBB auf der Suche nach 2.000 Lokführern

Deutschland: 700 bis 1.500 Lokführer fehlen

Auch in Deutschland ist Lokführer mittlerweile zu einem der größten Mangelberufe im Land geworden. Über mehrere Jahre wurden schlicht zu wenige Lokführer ausgebildet, viele Bewerber fühlen sich von Schichtdiensten und unregelmäßigen Arbeitszeiten abgeschreckt. Aktuell vergehen rund 147 Tage, bis eine frei werdende Stelle als Zugführer nachbesetzt werden kann.

Insgesamt 700 bis 1.500 Lokführer würden der Deutschen Bahn fehlen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion vor einigen Tagen.

Flüchtlinge als Zugführer

In Baden-Württemberg sucht nicht nur die Deutsche Bahn neues Personal. Die Eisenbahnunternehmen Abellio und Go Ahead sowie andere regionale Verkehrsgesellschaften suchen Fachkräfte. So wurde in dem südwestlichen Bundesland ein Modellprojekt gestartet: In Stuttgart, in der Zollernalb-Region und im Raum um Karlsruhe bzw. Mannheim sollen zunächst je 15 Migranten in 15 Monaten zum Lokführer ausgebildet werden. So sollen den Azubis Integrations-Trainer beiseite gestellt werden, ebenso sollen berufsspezifische Sprachkurse angeboten werden.

„Das Projekt könnte zum Modell zur Qualifizierung von Geflüchteten werden“, zitiert die Frankfurter Allgemeine Christian Rauch, den Leiter der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. Das Modellprojekt soll sowohl vom Verkehrsministerium als auch der Arbeitsagentur mitfinanziert werden.