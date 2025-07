Audi: Gewinn um ein gutes Drittel eingebrochen

Die Zölle von US-Präsident Donald Trump haben den bayerischen Hersteller mit Sitz in Ingolstadt allein im ersten Halbjahr 600 Mio. Euro gekostet. Bisher habe Audi die Abgaben von 27,5 Prozent nicht an die Kunden weitergegeben, sagte Finanzchef Jürgen Rittersberger am Montag bei der Vorlage der Geschäftszahlen.

Neuer Zollplan in Analyse

Was die am Sonntag erzielte Vereinbarung zwischen Trump und der EU bedeute, prüfe sein Unternehmen gerade. "Wir schauen uns die Vereinbarung im Detail an und dann werden wir entscheiden, wie wir weitermachen." Preiserhöhungen in den USA schloss er dabei nicht aus.