Zoll-Deal? Nach Golfplatz-Besuch trifft Trump Von der Leyen

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Showdown im US-EU-Handelsstreit: Treffen von Trump und von der Leyen auf Trumps Golfplatz in Schottland, mögliche Einigung auf US-Zölle von 15 Prozent.

Ohne Einigung drohen ab August pauschale US-Zölle von 30 Prozent, EU bereitet Gegenmaßnahmen vor und strebt niedrigere oder gestrichene Zölle an.

Trump will Handelsdefizit der USA verringern, EU versucht Ausnahmen für bestimmte Branchen zu erreichen und bietet Zugeständnisse wie mehr US-Flüssiggasimporte an.

Im monatelangen Handelsstreit zwischen den USA und der EU kommt es am Sonntag zum Showdown. US-Präsident Donald Trump will am späten Nachmittag deutscher Zeit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Schottland treffen. Wenn es gut läuft, verständigen sich beide Seiten wenige Tage vor dem Ablauf der Frist auf ein Handelsabkommen oder zumindest Eckwerte dafür. Sollte es keine Einigung geben, drohen der EU ab Anfang August die von Trump angedrohten pauschalen Zölle von 30 Prozent. Die EU hat für diesen Fall bereits Gegenmaßnahmen vorbereitet.

US-Handelsminister Howard Lutnick schließt eine Verlängerung der Frist für die angedrohten Strafzölle aus. Ziel von US-Präsident Donald Trump sei es, die EU zur Öffnung ihrer Märkte für US-Exporte zu bewegen, sagt Lutnick dem Sender Fox News. Es liege nun an der EU, ein ausreichend gutes Angebot vorzulegen, damit Trump von seiner Androhung abrücke.

Viele Fragen noch offen Unklar ist, ob selbst bei einer Verständigung am Sonntag bereits alle Details kommuniziert würden. Trump hatte zuletzt von einer 50-prozentigen Chance gesprochen, dass es einen Deal geben wird. Insider gehen davon aus, dass die US-Zölle auf rund 15 Prozent festgelegt werden könnten. Dies wäre gegenüber der Vergangenheit ein hohes Niveau, Experten zufolge könnten viele europäische Firmen damit aber gerade noch leben. Sie pochen vor allem auf Planungssicherheit. Die bereits geltenden US-Zölle treffen immer mehr Unternehmen, zuletzt etwa Volkswagen und Puma. Das Treffen soll um 17.30 Uhr deutscher Zeit auf Trumps Golfplatz in Turnberry beginnen, südwestlich von Glasgow gelegen. Vor dem eigentlichen Treffen sollten bereits die Verhandlungsteams zusammenkommen. US-Handelsminister Howard Lutnick und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer waren am Samstag nach Schottland geflogen. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic kam dort am Sonntagmorgen an. Trump erwartet, dass die aus 27 Staaten bestehende EU unbedingt einen Deal abschließen wolle. Ein US-Regierungsvertreter sagte, man sei vorsichtig optimistisch, dass es eine Verständigung geben könne. "Aber es noch nicht vorbei, bis es vorbei ist."

Die EU will ein Streichkonzert bei den Zöllen Die Europäische Union will nach eigenen Angaben die noch höheren US-Zölle für bestimmte Branchen - 50 Prozent auf Stahl und Aluminium sowie 25 Prozent auf Autos und Autoteile - aus der Welt schaffen. Sätze von 30 Prozent oder noch mehr gelten als zu hoch, um den gegenseitigen Handel nicht massiv zu beeinträchtigen. Vertreter der EU-Länder stimmten sich am Sonntag mit der Kommission ab, wie weit die Brüsseler Behörde in den Gesprächen gehen kann. Ursprünglich hatte die EU-Kommission, die die Handelspolitik für die 27 Mitgliedsstaaten koordiniert, gehofft, Null-Prozent-Zölle auf beiden Seiten des Atlantiks für Industrieprodukte durchzusetzen. Das gilt aber schon länger nicht mehr als realistisch, ebenso wie US-Zölle in der Größenordnung von zehn Prozent. Außerdem stehen noch neue Sonderzölle für Kupfer und Pharmaprodukte im Raum. Im Falle einer Eskalation dürfte die EU in den nächsten Tagen mit Gegenzöllen auf US-Produkte im Wert von 93 Milliarden Euro reagieren.