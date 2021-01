Auch Untreueverdacht gegen Ex-Eisenbahner Haberzettl vom Tisch

Damit ist das von Funktionären der Eisenbahn- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida betriebene Verfahren gegen den früheren ÖBB-Betriebsratsvorsitzenden, seinen Co-Vorstand bei der BWSG und die Käufer zur Gänze im Sand verlaufen, nachdem die Ermittlungen in finanztechnischen Punkten Anfang Juni des Vorjahres eingestellt worden, bestätigte Haberzettl-Anwalt Norbert Wess der Zeitung (Freitagausgabe).

Nicht nachweisbar

Der Verdacht, Haberzettl habe als Chef der BWSG gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Andreas H. Untreue begangen, indem die Liegenschaften Marxergasse 26 bis 28 in Wien-Landstraße im Juni 2018 ebenso unter Wert verkauft wurden wie die Wohnhausanlagen Treustraße 92 und Stromstraße 18-20 in Wien-Brigittenau, sei mit der für das Strafverfahren erforderlichen Verdachtsintensität nicht nachweisbar, heißt es dem Bericht zufolge in der Mitteilung der Korruptionsstaatsanwaltschaft.