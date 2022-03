Auch Renault kehrt Russland den Rücken

Der französische Autobauer Renault setzt seine Industrieaktivitäten in Russland wegen des Krieges in der Ukraine aus. Als Folge werde die Prognose für die operative Marge der Gruppe im laufenden Jahr auf rund drei Prozent gesenkt, teilte der Konzern am Mittwochabend in Boulogne-Billancourt mit. Bisher war das Ziel bei mindestens vier Prozent gelegen.

Die Maßnahmen betreffen die Produktion in Moskau. Mit Blick auf den Anteil am Hersteller Avtovaz würden die möglichen Optionen bewertet, hieß es weiter.