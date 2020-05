Auch EU-Handelspakt mit Kanada wackelt

Jamie Oliver

Lebensmittel

TTIP

USA

EU

sorgt sich um die Qualität der. Immer schon. Jetzt hat der hippe britische Fernsehkoch jedoch eine ganz konkrete Befürchtung: Das "gefährliche" Handelsabkommenzwischen denund derkönnte dazu führen, dass Wachstumshormone und Pestizide im Essen landen.

Damit würden jahrzehntelange Bemühungen für strengere Standards in Europa zunichte gemacht, warnte Oliver im Gespräch mit The Times: "Wir haben keine Hormone in unserem Fleisch, das ist verboten. Aber nicht dort drüben (in den USA, Anm.). Wir haben nicht hunderte Giftstoffe und Pestizide, die erwiesenermaßen Krebs auslösen können. Sie haben es schon. Ihre Gesetze, ihre Regeln, ihre Sicherheitsvorschriften kommen bei Weitem nicht an unsere heran." Mit einer Werbe-Kampagne und einem selbst produzierten Video will Oliver Bewusstsein für die Problematik schaffen.