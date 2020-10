AUA weiter im Sinkflug: Weniger Flüge, mehr Kurzarbeit

„Dass wir uns diesen Winter wärmer als gedacht anziehen müssen, hat sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet“, so Austrian-CEO Alexis von Hoensbroech. „Unser Ziel ist es, unser Unternehmen mit vereinten Kräften durch diesen ,Sturm’ zu manövrieren. Wir wissen nicht, wie lange dieser Sturm dauern wird. Daher müssen wir uns wetterfest machen und den monatlichen Geldabfluss so weit wie möglich reduzieren.“ Konkret gemeint ist damit eine weitere Ausweitung der Kurzarbeit im Unternehmen bis zum Ende der Wintersaison.