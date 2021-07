AUA streicht Flüge Wien-Linz fast vollständig

Im Vorfeld hat die AUA mit den ÖBB die Vertriebszusammenarbeit AIRail aufgenommen. Dabei bietet die AUA Kombi-Tickets (Flug/Bahn) gemeinsam mit den ÖBB an. Zwischen Linz und Wien-Schwechat gibt es derzeit täglich sieben Direktverbindungen der Bahn. Mit dem nächsten Winterfahrplan per 15. Dezember sollen es noch mehr werden: Nicht nur ICE-Züge (alle zwei Stunden) sondern sämtliche Fernreisezüge von Linz nach Wien sollen bis Schwechat geführt werden. "Die ÖBB verspüren starken Zuwachs und Nachfrage", stellte der Pressesprecher der ÖBB in Oberösterreich, Mario Brunnmayrer, fest. Beim geplanten viergleisigen Ausbau der Westbahn zwischen Linz und Marchtrenk solle auch der Flughafen Linz in die Streckenführung eingebunden werden und eine eigene Haltestelle bekommen.