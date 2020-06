Von St. Pölten nach New York mit nur ein Mal umsteigen

Verkehrsminister Alois Stöger bemühte die Historie. "Früher", sprach der Minister, "war das geflügelte Rad das Zeichen für die Eisenbahn. Jetzt verleihen wir der Bahn die Flügel."

Denn ab Sonntag halten erstmals auch Fernzüge der ÖBB am Flughafen Wien. Möglich ist das durch den neuen, erweiterten Bahnhof unter dem Flughafen, der am Freitag von ÖBB-Chef Christian Kern, Minister Stöger und Flughafen-Vorstand Günther Ofner eröffnet wurde. 180 Millionen hat der neue Bahnhof gekostet, 60 Millionen hat dabei der Flughafen beigesteuert, wie Ofner bei der Eröffnungszeremonie festhielt. Dass die Züge vom Hauptbahnhof nach Schwechat fahren, ist aber auch der knapp 2,1 Kilometer langen Neustrecke zu verdanken, die beim Frachtenbahnhof über zwei Netzbogenbrücken geführt wird und dann in die Flughafenstrecke einmündet.