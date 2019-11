AUA plant angeblich Riesen-Sparpaket

Billigtickets ohne Freigepäck auf AUA-Langstreckenflügen

Die Lufthansa und damit auch AUA und Swiss weiten nächste Woche den Verkauf von Langstreckentickets ohne Aufgabegepäck auf weitere Strecken aus. Wer bei den Austrian Airlines nur mit Handgepäck und ohne Koffer reisen will, zahlt auf Inlands- und Europaflügen schon seit 2015 weniger für "Light"-Tickets. Seit Juni 2018 wird dies auf Nordamerika-Kursen praktiziert. Wer doch Gepäck aufgibt, zahlt extra.

Ab 6. November gibt es diese Tarife, die nur freies Handgepäck umfassen, auch in Richtung Nahost und auf allen AUA-Interkontinentalflügen zwischen Österreich und Asien bzw. Afrika. Wie die AUA mitteilte, sind auf der Langstrecke Mahlzeiten und Getränke an Bord für die Passagiere aber auch in diesen Tarifen weiterhin kostenlos.

Kampf gegen Billigflieger: Extraleistungen kosten extra

Schon seit vielen Jahren ist es bei den Billigairlines Praxis, sich bei günstigen Flügen Extraleistungen extra bezahlen zu lassen. Mittlerweile sind auch viele andere Fluglinien dazu übergegangen. Einer der Effekte: Damit werden die Tickets auch auf Preisvergleichsportalen optisch "billiger".