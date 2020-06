AUA: Neos und Anleger-Vertreter kritisieren hohe Alt-Pensionen

FPÖ-Chef Norbert Hofer, als vormaliger Verkehrsminister unter Türkis-Blau für die Luftfahrt zuständig gewesen, fordert eine staatliche Beteiligung an der AUA im Ausmaß der Sperrminorität (25 plus 1 Prozent). Dass dies nicht mit der Lufthansa verhandelt wurde, sei ein „fataler Fehler“. Österreichs Verhandler seien von Lufthansa-Chef Spohr über den Tisch gezogen worden. In zehn Jahren könnte Österreich als AUA-Headquarter Geschichte sein.