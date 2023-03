AUA-Mitarbeiter proben den Aufstand

Die Fluglinie Austrian Airlines (AUA) um Vorstandschefin Annette Mann kam gestern, Dienstag, in massive Turbulenzen. Kurz vor zehn Uhr Vormittag begann am Flughafen Wien eine mit Spannung erwartete Betriebsversammlung des AUA-Bordpersonals, an der 1.200 der 3.200 Flugbegleiter und Piloten teilnahmen. In der aufgeheizten Stimmung wurde von der Belegschaft einstimmig beschlossen, dass die Versammlung in einen Warnstreik übergeht. Um 14.30 Uhr war der Streik dann offiziell zu Ende. Mindestens 46 Flüge vorwiegend in Destinationen in Zentraleuropa fielen der Versammlung zum Opfer, rund 2.500 Passagiere waren betroffen.