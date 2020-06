AUA: Lohnverhandlungen mit Piloten gecancelt

Am Dienstag hat der Betriebsrat vor dem Europäischen Gerichtshof ( EuGH) einen Etappensieg erzielt. Der Generalanwalt des EuGH kommt in seinem Schlussantrag zum Ergebnis, dass die im aufgekündigten KV vereinbarten Arbeitsbedingungen weiter gelten, bis ein neuer KV oder andere bilaterale Vereinbarungen abgeschlossen sind. Das Urteil wird zwar erst im Herbst erwartet, in der Mehrzahl der Fälle folgen die Richter aber der Empfehlung des Generalanwalts.

„Der Betriebsrat sieht sich in seiner Rechtsmeinung bestätigt“, sagt AUA-Betriebsratschef Minhard. Der EuGH gibt zwar die Richtung vor, das endgültige Urteil fällt aber dann der Oberste Gerichtshof in Wien.

„Wir nehmen die Ansicht des Generalanwalts zur Kenntnis“, sagt eine AUA-Sprecherin. „Wir werden unseren Handlungsspielraum prüfen und über Alternativen beraten.“ Nachsatz: „Wir sind zu Verhandlungen für einen zukunftsgerichteten KV bereit, aber nicht auf Basis des alten Vertrages.“ Damit trennen die AUA-Führung und den Betriebsrat weiterhin mehrere Zeitzonen.