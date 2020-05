AUA: Durchstarten zur letzten Chance

"Wenn wir nicht gegensteuern, liegen die Personalkosten heuer auf dem Niveau von 2009, obwohl wir 1500 Mitarbeiter weniger haben", argumentiert Albrecht. Er schließt einen weiteren Abbau von Beschäftigten (derzeit rund 5800 auf Vollzeitbasis) aus, will aber "die Automatismen in den Kollektivverträgen nicht akzeptieren". Albrecht spricht von "Modernisierung", und dass die "Altlasten" vom Tisch müssten. Konkret geht es um die Abgeltung der Inflationsrate, Gehaltssprünge und längere Arbeitszeiten für die Piloten. In Summe sollen die Personalkosten um 40 bis 45 Millionen Euro gedrückt werden. Erzrivale Air Berlin/NIKI liege mit den Stückkosten um 25 Prozent niedriger.



"Nicht viel Neues, wenig Konkretes", kommentiert der Betriebsrat Bord das Programm. "Die Sanierung eines Dienstleistungsunternehmens über die Personalkosten ist zum Scheitern verurteilt", der Betriebsrat werde dem nicht zustimmen, so Obmann Karl Minhard. Er verweist darauf, dass die AUA innerhalb des Lufthansa-Konzerns die niedrigsten Kosten pro Pilotenstunde habe. Für die kaufmännisch-technische Belegschaft gibt es mit 20. Jänner schon eine Betriebsversammlung.



Gewerkschafter Karl Proyer ist erbost: "Anordnen kann man uns gar nichts". Viele Angestellte verdienten 1500 oder 1800 Euro, da gebe es "überhaupt nichts mehr zu holen".