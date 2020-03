AUA-Chef: „Haben eine gut gefüllte Kriegskasse“

Entschlossenheit und Zuversicht demonstrierte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech bei einer Video-Pressekonferenz am Donnerstag: „Wir haben eine gut gefüllte Kriegskasse. Es ist nicht so, dass uns morgen das Licht ausgeht. Wir können eine gewisse Zeit überstehen“. Österreich werde die AUA wieder „als Fluggesellschaft bekommen und nicht als Stehgesellschaft“.

Warum ausgerechnet die AUA unter den Tausenden weltweiten Airlines die Corona-Krise überleben werde, erklärte Hoensbroech nicht nur mit der gut gefüllten Kasse, die es ermögliche, „zumindest länger durchzuhalten Andere“.

Der Großteil der knapp 100 Flugzeuge stehe zudem im Eigentum der AUA, sodass keine Leasingraten anfallen würden, wenn die Maschinen stehen. Dazu komme das hohe Interesse nicht nur von den Mitarbeitern, sondern von allen beteiligten Stellen und auch der Politik, dass das Unternehmen weiter bestehe. Die AUA fahre derzeit die Kosten drastisch hinunter und habe alle Investitionen gestoppt.

Staatshilfe

Apropos Politik: Staatshilfen, wie vom Mutterkonzern Lufthansa in Deutschland schon eingefordert, seien derzeit für die AUA - noch - kein Thema. Kurzarbeit, die von der AUA als erstes Unternehmen in Österreich bereits beantragt wurde, ist für Hoensbroech „auch eine Form der Staatshilfe“. Weitere Unterstützung darüber hinaus „hängt von der Dauer der Krise ab. Wir werden alles tun, um dieses Unternehmen durch diese Krise zu bringen und dann wieder zu starten“.

Eine Rückverstaatlichung kann sich Hoensbroech nicht vorstellen. Vor dem Verkauf (samt 500-Millionen-Euro-Geschenk) war die AUA im Eigentum der Republik Österreich.

Auch mit möglichen Zuschüssen der Mutter Lufthansa beschäftige man sich derzeit nicht.



Rückholflüge

Die AUA hat den regulären Flugbetrieb wie berichtet komplett herunter gefahren. Es werden nur noch Rückholflüge in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium durchgeführt. In der „größten Rückholaktion in der Geschichte der Zweiten Republik“ sollen mehrere zehntausend Österreicher aus dem Ausland heimgeflogen werden.

Die AUA werde alles tun, was in ihrer Kraft stehe, versichert Hoensbroech. Man sei die nationale Fluggesellschaft Österreichs und die einzige heimische Airline, die Langstreckenflüge durchführt.

Die Rückholflüge werden dem Außenministerium zu Selbstkosten verrechnet und würden sich über die nächsten Wochen erstrecken. Hoensbroech bedankte sich bei den Crews für ihre freiwilligen Einsätze bei der Rückholaktion.

Der Großteil der knapp 7000 Mitarbeiter wird die nächsten Wochen zu Hause verbringen. Die Airline hat alle Beschäftigten zur Kurzarbeit angemeldet. Der Vorstand werde natürlich auf seine Boni verzichten und auf einen Prozentsatz des Grundgehalts, kolportiert werden 20 Prozent.