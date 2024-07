AUA im Minus: Kollektivverträge und Standortkosten als größte Herausforderungen

Die Austrian Airlines (AUA) haben ein durchwachsenes erstes Halbjahr 2024 hinter sich. Das Betriebsergebnis (Ebit) drehte im Jahresvergleich von plus 15 auf minus 65 Mio. Euro .

Der Umsatz legte um ein Prozent auf 1,070 Mrd. Euro zu, die Zahl der Fluggäste erhöhte sich um sechs Prozent auf 6,5 Millionen und die Anzahl der Flüge stieg um fünf Prozent auf 55.034 . Die Pünktlichkeit bei An- und Abflügen reduzierte sich um zwei Prozentpunkte auf 85 bzw. 80 Prozent, so die AUA.

Die Konzerntochter der Deutschen Lufthansa sprach in einer Aussendung von einem "schwachen ersten Halbjahr", wobei die Langstrecken-Flottenerneuerung sowie die neue Destination Boston erfolgreich gestartet sei.

Zum negativen Betriebsergebnis hieß es von der einstmals staatlichen österreichischen Airline weiters: "Neben dem Haupttreiber für das negative Ergebnis, dem Anfang des Jahres für mehrere Monate andauernden Tarifkonflikt, brachte das erste Halbjahr 2024 zahlreiche weitere Herausforderungen mit sich.

Hohe Standortkosten als Herausforderung

Dazu gehörten in erster Linie die Situation im Nahen Osten, die Wetterlage in Europa, die überproportional steigenden Standortkosten bei gleichzeitig stagnierenden Ticketpreisen sowie zwei längere Ausfälle in der Austrian Airlines Flotte."