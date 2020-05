AUA-Aufsichtsrat: "Keine Wunder erwarten"

Mit dem größten Passagierflugzeug der Welt - einem Airbus A380 - reiste der Lufthansa-Vorstand und AUA-Aufsichtsratschef Stefan Lauer am Montag von Frankfurt nach Wien. Trotz des feierlichen Anlasses, besagtes Flugzeug wurde am Airport Schwechat auf den Namen " Wien" getauft, hatte Lauer unerfreuliche Neuigkeiten im Gepäck.



Die Lufthansa-Tochter AUA, bereits im Halbjahr in den roten Zahlen (minus 63 Millionen Euro), werde heuer zwar ein besseres Ergebnis als im Vorjahr einfliegen, sagte Lauer. "Aber wir werden die gesteckten Ziele nicht erreichen." Die AUA wird also auch heuer ein negatives operatives Ergebnis einfliegen. Belastet hätten bisher vor allem die Beben-Katastrophe in Japan und die Unruhen in Nordafrika. Die derzeitige Nervosität an den Finanzmärkten generiere weitere Unsicherheiten. "Für die gesamte Airline-Branche ist heuer ein schwieriges Jahr."