ATX-Vorstände: Mehr Peter als Frauen

Mann mit Krawatte engagiert Mann mit Krawatte. Das Ergebnis: In den Vorständen der im Wiener Leitindex ATX notierten Börseunternehmen sind mehr Peter (7) vertreten als Frauen (4). Der Frauenanteil ging im Jahresvergleich sogar von 5,1 auf 4,9 Prozent zurück. „Der ewige Peter-Kreislauf“ nennt das Studienautorin Christina Wieser, die im Auftrag der Arbeiterkammer den Frauen-Management-Report erstellte.

„Mit steigender Hierarchiehöhe fallen objektive Auswahlkriterien zunehmend weg, vielmehr herrscht bei der Vorstandsrekrutierung vielfach Beliebigkeit“, fasst Wieser zusammen. Am häufigsten erfolge die Auswahl nach „dem Prinzip der Selbstähnlichkeit“, was Geschlecht, Alter und Herkunft betreffe. In männlichen „Monokulturen“ hätten Frauen daher wenig Chancen. Auch in den 200 umsatzstärksten Unternehmen ging laut Studie der Anteil der Geschäftsführerinnen von 8,4 auf 8,2 Prozent zurück.

Um eine Trendwende einzuläuten, fordert AK-Präsidentin Renate Anderl eine Ausweitung der gesetzlichen Geschlechterquote auf das Management. „Freiwilligkeit führt nicht zum Ziel. Ab drei Personen sollte ein Drittel der Vorstände weiblich sein müssen“, so Anderl. Die öffentliche Hand könnte mit gutem Beispiel vorangehen und eine Frauenquote in der Geschäftsführung staatsnaher Unternehmen vorgeben.