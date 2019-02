Industriefrauen

In der Industriellenvereinigung (IV) fällt auf, dass zwar auf Bundesebene alle Spitzenpositionen mit Männern besetzt sind, in den Ländern hingegen gibt es in den Geschäftsführungen einen Frauenanteil von 44 Prozent. IV-Frauenbeauftragte Melanie Eckl-Kerber kann sich die Diskrepanz nur schwer erklären. Es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass es die aktuelle Spitze in der Bundes-IV schon seit sieben Jahren gibt. "Auf Bereichtsleiter-Ebene gibt es einige Frauen in der IV und auf ExpertInnen-Ebene sogar mehr Frauen als Männer", erläutert Eckl-Kerber.

Generell sei der Frauenanteil in den Vorständen der Industrie sehr gering, was natürlich auch Auswirkungen auf deren Interessensvertretung habe. Dies soll sich aber bald ändern, hofft die Frauenbeauftragte. Seit drei Jahren gebe es in der IV ein eigenes Frauennetzwerk, das genau dieses Ziel verfolge.