AT&S will mit KI-Boom kräftig wachsen

Der steirische Leiterplatten- und Substrathersteller AT&S profitiert von Komponenten für Rechenzentren und Server für Künstliche Intelligenz (KI) und will in dem Bereich in den nächsten Jahren kräftig zulegen.

Auch ins Rüstungsgeschäft will der Konzern einsteigen, wie der seit Mai amtierende neue Konzernchef Michael Mertin bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse am Dienstag sagte.

Keine KI-Blase

Von einer KI-Blase will Mertin nichts wissen. Anders als bei der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre gebe es nicht nur hypothetische Geschäftsmodelle. Die Technologie zeitige reale Ergebnisse. Langfristig werde es darum gehen, die Energie- und Softwareeffizienz zu steigern, sagte Mertin.

Dazu will auch AT&S mit seinen IC-Substraten beitragen. Die Verbindungselemente zwischen Leiterplatten und Chips werden in den neuen Werken in Kulim in Malaysien und in Leoben Hinterberg produziert. Zu den Kunden zählen Branchengrößen wie AMD. Auch bei Leiterplatten will man künftig verstärkt bei KI-Rechenzentren mitmischen. Davon könnte auch das Werk in Fehring profitieren, sagte Mertin.

Umsatzplus, aber rote Zahlen

Insgesamt legten der Umsatz von AT&S im ersten Halbjahr um knapp 6 Prozent von 800 auf 846 Mio. Euro zu. Unter dem Strich schrieb man mit einem Minus von 63,5 Mio. Euro nach 62,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum zwar noch rote Zahlen. Operativ sei man bereits positiv, sagte Merten unter Verweis auf einen positiven Cashflow von 125 Mio. Euro (nach minus 345 Mio Euro im Vorjahreszeitraum). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 11 Prozent auf 174,7 Mio. Euro zu.

Ohne Belastungen durch die Wechselkurse - AT&S fakturiert in US-Dollar, die zuletzt deutlich gesunken sind - wäre das Wachstum weit höher ausgefallen, so der Konzernchef.