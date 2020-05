Zielgruppen-Reise

Pringles, Rauch und Kotányi begleiten die Zielgruppe auch auf kulinarischer Ebene durch ihre Schulabschluß-Feier. Kotànyi tritt, wie Mario Zenaty, Marketing- und Innovation-Direktor des Markenartikel-Unternehmens, erklärt, in der Hot BBQ Battle zur vertiefenden Zielgruppen-Prägung und Verankerung im Relevant Brand Set an.



Für Pringles ist das X-Jam die Entertainment-Umgebung in der die Marke zuhause ist. "Wir begleiten unsere Zielgruppe in einem einzigartigen Moment in ihrem Leben. Ein Lebensabschnitt endet. Der Nächste steht bevor und wir begleiten die Mädels und Jungs durch diese Phase", kommentiert Lucas Huber, Activation Specialist von Pringles International Operations Sarl, die Türkei-Reise.



Rauch folgt Red Bull. Aber nicht aufgrund der langjährigen Geschäftsbeziehung.



